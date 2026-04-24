Минсельхозпрод установил максимальные отпускные цены на яблоки и овощи в Беларуси

Максимальные отпускные цены на яблоки и овощи установлены в Беларуси. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 35 от 10 апреля 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Минсельхозпрод по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли установил предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию. Постановлением определена стоимость продукции, которую производители и заготовители будут поставлять по госзаказу. Цены указаны без учета расходов по доставке и с указанными расходами.
Цены на продукцию (за 1 килограмм), которую производители продают юрлицам для формирования стабфондов (без учета расходов по хранению), окажутся следующими. Картофель — 0,66 рубля (при учете расходов по доставке — 0,69 рубля), морковь — 0,78 рубля (с учетом доставки — 0,82 рубля), репчатый лук — 1,05 рубля (1,1 рубля), яблоки — 2,73 рубля (2,86 рубля), свекла — 0,69 рубля (0,72 рубля), капуста — 0,98 рубля (1,3 рубля).
Указанные тарифы начнут действовать сразу после официального опубликования документа.
Цены для заготовителей, которым продукцию (речь идет про 1 килограмм) поставляют уже при учете расходов за хранение, будут следующими. Картофель — 0,71 рубля (при учете расходов по доставке — 0,74 рубля), морковь — 0,9 рубля (0,94 рубля), репчатый лук — 1,12 рубля (1,18 рубля), яблоки — 3,2 рубля (3,36 рубля), свекла — 0,78 рубля (0,82 рубля), капуста — 1,8 рубля (1,13 рубля).
