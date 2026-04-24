Средняя зарплата выросла более чем на 230 рублей в Беларуси

Белстат сообщил о заметном увеличении средней зарплаты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси средняя зарплата в марте заметно выросла и составила 2975,8 белорусского рубля, сообщили в Белстате.

После февральского уменьшения номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в марте увеличились сразу на 232,8 рубля (плюс 374 рубля к марту 2025 года).

Регионально по уровню доходов по-прежнему лидирует Минск. Средняя зарплата минчан до вычета налогов в марте составила 4022,2 рубля. За столицей сразу идет Минская область — 3031,7 рубля, а третье место занимает Гродненщина — 2642,4 рубля.

В пятерке лидеров по доходам идут Брестчина (2587,1 рубля) и Гомельщина (2578,5 рубля). А самые низкие средние зарплаты в марте были у работников в Витебской (2471,2 рубля) и Могилевской (2453,2 рубля) областях. Разрыв между самой высокой и самой низкой зарплатой в региональном срезе превысил 1500 рублей.

Тем временем Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая.