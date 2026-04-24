Когда может заработать единый QR-код в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 24 апреля 2026 года заявил, что казахстанцы смогут воспользоваться единым QR-кодом для платежей уже летом 2026 года, корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заявил, что ранее банки достаточно большие инвестиции вложили в собственные технологии, собственные экосистемы и инструменты для обеспечения безопасности своих QR-платежей.

«Теперь им нужно эти системы “поженить”, с тем, чтобы они стали доступны друг другу в безопасном ключе, в безопасном контуре. Это занимает определенное время. Надеемся, что мы к лету сможем всех порадовать, что эта система заработала уже на практике. Повторюсь, все юридические вещи закреплены, начиная с закона, заканчивая с договорами о подключении к единой системе — остаются технические моменты. Надеюсь, что мы летом сможем их перевести уже в практическое воплощение русла. Я думаю, где-то, наверное, к июлю», — заявил глава Нацбанка.

1 апреля 2026 года Тимур Сулейменов сообщил, что запуск единой системы межбанковских QR-платежей задерживается из-за технических различий банков.