В Барде, Куеде и в селе Снежное строят общежития для студентов колледжей

В Пермском крае возводят сразу три общежития для студентов колледжей.
Новые современные здания общежитий строят по типовым проектам в поселках Барда и Куеда, а также — в селе Снежное Октябрьского округа.
В Министерстве строительства Пермского края уточнили, что каждое здание рассчитано на проживание в них 80 человек. В новых общежитиях обустроят не только комнаты для жилья студентов, но и в каждом — кабинеты врача. Для комфорта студентам выделят общие комнаты отдыха, кроме того, построят спортивные площадки возле общежитий.
На всех трёх строящихся объектах сегодня уже закончены основные этапы возведения — построены несущие стены, возведены внутренние перегородки, проведено остекление — сформирован так называемый тёплый контур зданий.
Строительство ведётся в графике и в посёлке Снежное (что подтверждает подрядчик), и в Барде, и в Куеде. В посёлке Снежное рабочие начали красить фасад здания и занимаются внутренней отделкой помещений, а также монтируют коммунальные сети.
В Барде и Куеде, где общежития будут использоваться для иногородних студентов политехнического колледжа, здание готово больше чем на половину. Здесь строители приступили к внутренней черновой отделке, занимаются обустройством инженерных сетей — водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции.
В краевом Минстрое, рассказали, что общежития строятся по типовым проектам. Проектировщики учли опыт лучших вариантов таких объектов. Поэтому в общежитиях Прикамья оборудуют максимально удобные пространства для быта, занятий и отдыха студентов.
В ведомстве добавляют, что опыт позволил разработать современный проект общежития, который теперь можно пускать в тираж в Прикамье и других регионах.
«Благодаря типовым проектам, заказчику не требуется тратить время и средства на повторную разработку проектной и рабочей документации с нуля. Кроме того, для строительства используются трехслойные панели местного производителя, их выпускают на заводе в Краснокамске», — добавили в ведомстве", — уточнили в министерстве.
Строительство общежитий для студентов ведётся по всему Пермскому краю. Так, в 2025 году открыли общежитие в Суксуне, сегодня готовятся площадки для строительства в Губахе, Березниках и Перми, идёт проектирование здания общежития в Чайковском.
«Кроме того, строим, учебные корпуса, мастерские и спортивные объекты. Делаем все, чтобы как можно больше ребят хотели учиться в наших техникумах и колледжах. Только в прошлом году в учреждения СПО Пермского края поступили более 17 тысяч человек», — отметил в социальных сетях глава региона Дмитрий Махонин.
В 2025 году студенты филиала Кунгурского центра образования уже смогли поселиться в подобном общежитии в Суксуне. Теперь сеть общежитий расширяется по городам и посёлкам края.