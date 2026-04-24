Важно это подхватить: Лукашенко поручил создавать крупные центры агросервиса

В пятницу с Мозырского района началась большая командировка главы государства в Гомельскую область. Здесь Лукашенко проводит семинар-совещание по вопросам работы агросервисов и подготовки техники к полевым работам.
Президент обратил внимание, что работу сельхозтехник необходимо восстанавливать.
«Мы начинаем осознавать, что подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе, маленьком, большом — не важно», — сказал глава государства.
При этом он отметил, что не все агросервисы должны быть такими же масштабными как «Мозырьтехсервис», который Лукашенко ранее сравнил с заводом. Здесь занимаются не только ремонтом сельхозтехники, но также производством необходимых для нее запчастей. Тем не менее, добавил президент, крупные центры должны быть.
«Мозырьагросервис» — это уровень областного, а может, даже больше. (…) Это слишком богато. Но такие узловые должны быть. Пускай в Мозыре, Жлобине. Крупные такие центры должны быть", — подчеркнул президент.
При этом он акцентировал внимание, что агросервисы должны работать по определенным направлениям.
Лукашенко отметил, что многие сельхозпредприятия нуждаются в помощи по ремонту техники не только потому, что современная техника стала сложнее. Остро стоит и кадровый вопрос. Президент посоветовал привлекать опытных мастеров, ветеранов труда, чтобы они «пришли, помогли, посоветовали, поддержали слесарей-ремонтников».
«Важно сейчас это подхватить, чтобы старики научили молодежь, чтобы это передать», — подчеркнул глава государства.
Он также обратил внимание, что необходимо определиться по регионам, где рационально создать межрайонные агросервисы. По словам президента, эти центры могли бы оказывать помощь в ремонте не только сельхозорганизациям, но и населению.
Не только топор или нож наточить какой-нибудь старушке, привести в порядок, но и более серьезные работы, например, обслуживание легкового транспорта. Почему не зарабатывать деньги?