Сбер трансформировал часть экосистемы юрлиц в Сбер2 В

В рамках трансформации экосистемы юридических лиц Сбер представил новый бренд Сбер2 В. В новую бизнес-группу с единым центром управления вошли дочерние компании банка, предоставляющие нефинансовые сервисы для бизнеса.
Переход отражает объединение отдельных ИТ-сервисов в единые сценарии цифровизации бизнеса: аналитика больших данных, решения для селлеров, автоматизация процессов, электронный документооборот (ЭДО), сервисы на базе искусственного интеллекта.
Трансформация Сбера позволит выстроить централизованную координацию и повысить эффективность развития продуктового портфеля, чтобы реализовать запросы различных клиентских сегментов — от стартапов до крупнейших компаний и клиентов государственного сектора — через разработку и масштабирование продуктовых решений.
Такой подход даёт возможность быстрее запускать новые продукты на рынок и лучше соответствовать потребностям бизнеса. Также объединение повысит надёжность решений и оптимизирует внутренние процессы, устранив дублирующие системы и функции.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Запуск Сбер2В — значимый шаг в трансформации экосистемы юридических лиц Сбера. Фокус объединенной группы компаний направлен на цифровые потребности бизнеса любого масштаба. В центре внимания — разработка и внедрение передовых решений с учётом самых разных запросов клиентов. Сбер2 В станет для клиентов единой точкой доступа к решениям на базе технологических возможностей, экспертизы и больших данных Сбера. Бизнес и регионы получат надёжного и прогрессивного поставщика прикладных технологий, который поможет достигать целей и масштабироваться».
