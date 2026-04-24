Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых

Такой шаг регулятора единогласно предполагался аналитиками.

Источник: Нижегородская правда

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, установив новое значение на уровне 14,5% годовых. Такой шаг единогласно предполагался аналитиками, сообщает ТАСС.

Регулятор отметил, что внутренний спрос теперь более соответствует возможностям увеличения предложения товаров и услуг. Однако, несмотря на это, показатели устойчивого роста цен остаются стабильными и находятся в диапазоне 4−5% годовых.

В пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банк России подчеркнул, что, хотя внутренний спрос и приблизился к возможностям расширения предложения, внешние условия и параметры бюджетной политики все еще создают значительную неопределенность.

Регулятор заявил, что в ближайшее время будет тщательно оценивать целесообразность дальнейшего сокращения ключевой ставки. При этом основное внимание будет уделяться устойчивости замедления инфляции, динамике инфляционных ожиданий и анализу рисков, связанных с внешними и внутренними факторами.

Напомним, это восьмое подряд снижение ключевой ставки. Так, в феврале Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых, а в марте — до 15%.