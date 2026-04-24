Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, установив новое значение на уровне 14,5% годовых. Такой шаг единогласно предполагался аналитиками, сообщает ТАСС.
Регулятор отметил, что внутренний спрос теперь более соответствует возможностям увеличения предложения товаров и услуг. Однако, несмотря на это, показатели устойчивого роста цен остаются стабильными и находятся в диапазоне 4−5% годовых.
В пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банк России подчеркнул, что, хотя внутренний спрос и приблизился к возможностям расширения предложения, внешние условия и параметры бюджетной политики все еще создают значительную неопределенность.
Регулятор заявил, что в ближайшее время будет тщательно оценивать целесообразность дальнейшего сокращения ключевой ставки. При этом основное внимание будет уделяться устойчивости замедления инфляции, динамике инфляционных ожиданий и анализу рисков, связанных с внешними и внутренними факторами.
Напомним, это восьмое подряд снижение ключевой ставки. Так, в феврале Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых, а в марте — до 15%.