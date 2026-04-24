Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 14,5% годовых

Следующее решение о ключевой ставке будет приниматься 19 июня.

Источник: Время

Решение снизить ключевую ставку 14,50% годовых принял Совет директоров Банка России 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0−14,5% годовых в 2026 году и 8,0−10,0% годовых в 2027 году», — говорится в сообщении.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026 году.

При этом отмечается, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня.

