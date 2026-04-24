ВТБ и «Сбер» улучшили ставки по кредитам вслед за снижением ключевой

Вслед за решением Центробанка снизить ключевую ставку до 14,5% ВТБ и Сбербанк объявили об улучшении условий по кредитным продуктам, сообщили РБК в пресс-службе банков.
ВТБ понижает ставки по кредитам наличными на 0,9 п.п. Банк будет рассматривать улучшение условий и по другим кредитам. Также банк улучшил условия их рефинансирования. Теперь подать заявку можно спустя четыре месяца после получения прошлого кредита — ранее этот срок составлял полгода.
«Это особенно востребовано на фоне поэтапного снижения ставок по кредитам на розничном рынке. Предложение распространяется на кредиты, оформленные в других банках, клиенты могут объединить до шести займов», — добавили в пресс-службе ВТБ.
По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охрозина, банки смягчают условия кредитования вслед за решением ЦБ и конкурируют теперь не только ставкой по новым кредитам, но и возвращая программы рефинансирования.
«Все чаще берут деньги не на спонтанные покупки, а на долгосрочные цели — жилье, его обустройство, ремонт, образование или покупку авто. Россияне стали вдумчивее относиться к займам и примерять их “вдолгую”, — отметил он.
Как отметили в банке, ВТБ в этом году несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке. При первоначальном взносе до 50,1% процентная ставка снизилась с начала года на 3,3 п.п., более 50,1% — на 4,3 п.п. Ставки по автокредитам с начала года снизились в среднем на 3,3 п.п.
«Сбер», в свою очередь, с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,2−1 п.п. в зависимости от размера взноса.
«Минимальные ставки на “Домклик” составят: от 15,5% на покупку первичного жилья, от 15,8% — на покупку вторичного, и от 17,2% — по программе “Строительство жилого дома”, — сообщили в “Сбере”.
Помимо этого, банк снизил ставки на 0,5 п.п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости».
Также «Сбер» снижает ставку по рефинансированию потребкредитов с 17,9 до 17,4%, а минимальная ставка по потребительским кредитам составит 18,4% годовых.
«При этом банк удерживает максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 14% годовых на срок от трех до четырех месяцев как на новые деньги, так и при выполнении условий по надбавкам», — добавили в «Сбере».
Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. Это восьмое подряд снижение ставки и пятый раз подряд, когда ЦБ опускает ее на половину процентного пункта.
В феврале ЦБ прогнозировал, что по итогам января—марта инфляция в пересчете на год составит 6,3%, фактически же квартал завершился с инфляцией 5,9%, что и позволило снизить ключевую ставку.
