Задорнов объяснил, что затрудняет более активное снижение ключевой ставки

Существуют два фактора большой неопределенности, которые не позволяют Банку России действовать более активно в вопросе снижения ключевой ставки, рассказал в эфире Радио РБК бывший министр финансов России, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Первая причина — ситуация с российским бюджетом.
«Я напомню, что за три месяца дефицит его составил 4,6 трлн рублей, то есть 2% ВВП годового же как бы за первый квартал. Это рост расходов примерно на 17% номинально против первого квартала прошлого года. И вот эта ситуация с бюджетом, конечно, это такой дополнительный проинфляционный фактор», — пояснил экономист.
Второй фактор — волатильность цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке. Сейчас Россия получает гораздо большие нефтегазовые доходы, начиная с марта, чем это было до конфликта в Персидском заливе, однако предсказать, как долго удержится эта тенденция высоких цен, невозможно.
«Ясно, что будут дополнительные доходы. И, кстати говоря, влияние тоже определенно инфляционное, прежде всего, на стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке. Но сложно делать прогнозы до конца года», — подчеркнул Задорнов.
Решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 50 б.п. он назвал ожидаемым. «Вы понимаете, что не было движения какого-то серьезного на этой неделе ни по доходности ОФЗ, ни по банковским ставкам. Обычно, если бы был более серьезный шаг, то банки, наверное, реагировали бы, и рынок реагировал. Все-таки этот консенсус вокруг 14,5 процентов, он отразился и на реальной стоимости денег», — пояснил эксперт.
Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля в восьмой раз подряд снизил ставку — до 14,5% годовых. При этом в пресс-релизе регулятора отмечается, что сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».