Решетников оценил, на какой срок в России сохранится низкая безработица

В России в ближайшие три года сохранятся низкие показатели безработицы, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на открытии 21-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Рост экономики сопровождается минимальной безработицей. В прошлом году было чуть больше 2%. По нашим прогнозам, такие низкие уровни безработицы сохранятся в ближайшие три года», — сказал он (цитата по ТАСС).
По данным Роструда на конец 2025 года, самыми востребованными профессиями в России считались швея, водитель автомобиля, монтажник, электрогазосварщик и врач.
«Отмечу, что безработица в январе оставалась на низком уровне — 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», — заявил в конце марта президент Владимир Путин.
Минэкономразвития ранее спрогнозировало, что в 2026-м безработица составит 2,6%, в 2027 и 2028 годах — 2,5 и 2,3% соответственно. Опрошенные Банком России аналитики, в свою очередь, предсказали среднюю безработицу на уровне 2,5% в 2026-м и на уровне 3% в 2028 году.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».