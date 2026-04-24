Минэк оценил, как новое снижение ставки ЦБ повлияет на бизнес

Министерство экономического развития позитивно оценивает решение Банка России продолжить снижение ключевой ставки, заявил РБК директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.
«Это позволит бизнесу постепенно снижать долговую нагрузку, запускать новые и ускорять текущие инвестпроекты и наращивать оборотный капитал», — сообщил Денисов.
Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку с 15 до 14,5%. Это восьмое снижение ставки подряд, и в пятый раз регулятор при снижении использовал шаг в 0,5 процентного пункта.
В эфире Радио РБК бывший министр финансов России, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что снижать ставку активнее ЦБ не дает бюджетный дефицит и нестабильность цен на нефть.
