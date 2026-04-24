Аксаков дал прогноз, когда ЦБ более решительно снизит ставку

Текущие темпы снижения инфляции не позволили Центробанку снизить ставку более чем на 50 базисных пунктов, но через несколько месяцев он сможет действовать решительнее, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я понимал, что ключевая ставка будет снижена на 50 б.п., в лучшем случае на 1 п.п., потому что мы видим, что инфляция, к сожалению, небыстро уменьшает свои размеры», — поделился он мнением с Радио РБК. При этом Аксаков отметил, что и при текущем снижении инфляции в Центробанке продолжают изыскивать возможность снизить ключевую ставку.
По словам Аксакова, в ближайшее время Банк России сможет свободнее идти на снижение ставки. «В течение двух месяцев динамика инфляционная покажет, как ему действовать. Допускаю, что на следующем заседании Центральный банк более решительно снизит ключевую ставку, может быть, на 1 п.п.», — предположил он.
24 апреля Банк России восьмой раз подряд решил снизить ставку — до 14,5% годовых. Снижение ставки на 50 б.п. произошло пятый раз подряд. Решение Центробанка полностью совпало с ожиданиями рынка: 27 из 30 участников консенсус-прогноза РБК (аналитики крупных российских банков и инвесткомпаний) посчитали, что регулятор поступит именно так.
