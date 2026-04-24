Городецкий гидроузел готов на 75% и наращивает мощности

В Нижегородской области продолжается масштабная модернизация гидроузла, готовность которого на сегодняшний день достигла 75%. Одновременно на Верхней Волге стартовала навигация-2026: через Городецкий шлюз № 14 уже прошли первые суда — круизный теплоход «Константин Симонов» и буксир-толкач «Иван Щепетов». Оба названы в честь известных деятелей речного флота, сообщили в пресс-службе РосМорРечФлота.
Проект модернизации включает реконструкцию гидротехнических сооружений, углубление русла и строительство второй камеры шлюза № 15. При этом движение судов на участке не останавливается. Только за прошлый год через гидроузел прошло более 6,6 тысячи судов, перевезено 3,2 млн тонн грузов и свыше 130 тысяч пассажиров.
После завершения работ пропускная способность вырастет более чем в пять раз — с 3,6 до 20 млн тонн в год. Это сократит время ожидания и повысит надежность перевозок. Волга остаётся ключевой транспортной артерией: на неё приходится около 43% всех речных грузоперевозок страны. Модернизация гидроузла должна дать дополнительный импульс развитию как грузовой логистики, так и круизного туризма.