Какие новые купюры могут появиться в Казахстане

Тимур Сулейменов заявил, что планов менять монеты у Нацбанка нет.
«У нас, по-моему, только банкноты номиналом 20 000 тенге не вышли. Она у нас есть, мы дизайны показывали, но там есть процесс производства банкнот и процесс подготовки банков, всей банкоматной сети. Налично-денежное обращение — непростая вещь, поэтому эта новая купюра появится позднее», — сказал он.
По его словам, купюры из старой серии постепенно выводятся из обращения.
«Мы купюру номиналом 10 000 тенге продлили, потому что просили и банки, и население, что необходимо сохранить на год. Мы продлили на год обращение старой серии 10-ки, они параллельно ходят, это нормальный процесс. В следующем году у нас 20-ка выйдет, и на этом купюрный ряд будет полностью обновлен», — добавил глава Нацбанка.
26 марта 2026 года в Национальном банке Казахстана (НБК) объявили о продлении периода параллельного обращения старых банкнот номиналом 10 000 тенге.