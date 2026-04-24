Какие новые купюры могут появиться в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 24 апреля 2026 года рассказал о выпуске новых банкнот и обновлении купюрного ряда, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Тимур Сулейменов заявил, что планов менять монеты у Нацбанка нет.

«У нас, по-моему, только банкноты номиналом 20 000 тенге не вышли. Она у нас есть, мы дизайны показывали, но там есть процесс производства банкнот и процесс подготовки банков, всей банкоматной сети. Налично-денежное обращение — непростая вещь, поэтому эта новая купюра появится позднее», — сказал он.

По его словам, купюры из старой серии постепенно выводятся из обращения.

«Мы купюру номиналом 10 000 тенге продлили, потому что просили и банки, и население, что необходимо сохранить на год. Мы продлили на год обращение старой серии 10-ки, они параллельно ходят, это нормальный процесс. В следующем году у нас 20-ка выйдет, и на этом купюрный ряд будет полностью обновлен», — добавил глава Нацбанка.

26 марта 2026 года в Национальном банке Казахстана (НБК) объявили о продлении периода параллельного обращения старых банкнот номиналом 10 000 тенге.