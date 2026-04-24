Набиуллина рассказала, когда будет компенсировано замедление экономики

Сдержанная динамика экономики в первом квартале, по оценкам Центробанка, будет компенсирована в последующие периоды, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
«Отдельные компании начали высвобождать персонал, но показатель безработицы при этом держится на минимальных уровнях. Это значит, что в подавляющем большинстве случаев людям удается находить новую работу, особенно в крупных городах, где спрос на рабочую силу остается достаточно высокий. В целом, напряженность на рынке труда постепенно снижается, и давление на издержки предприятий с его стороны будет сокращаться», — рассказала она.
Набиуллина отметила, что бизнес начал активнее пересматривать планы по найму и росту заработных плат, уменьшаются доли предприятий, испытывающих острый дефицит кадров, а «рост потребления более сдержанный, чем в прошлом году».
По ее словам, для вывода о переохлаждении должны фиксироваться три базовых индикатора: существенный рост безработицы, замедление инфляции ниже целевого уровня и сокращение доходов населения. «Ни первого, ни второго, ни третьего нет», — подчеркнула она.
Набиуллина признала, что в I квартале 2026 года темпы экономической активности оказались «несколько ниже» ожиданий ЦБ, однако связала это преимущественно с временными факторами. Среди них — календарные эффекты (меньшее число рабочих дней), погодные условия, повлиявшие на ряд отраслей, включая строительство, а также адаптация бизнеса к налоговым изменениям.
Дополнительным фактором стало охлаждение потребления после всплеска в конце прошлого года. При этом, по оперативным данным марта и апреля, экономика начала возвращаться к росту, добавила Набиуллина. Это, по ее словам, подтверждают как количественные показатели, так и опросы бизнеса: оценки текущего делового климата и ожидания компаний на ближайшие три месяца улучшились.
«Более корректную картину мы увидим по итогам первого полугодия. На наш взгляд, отдельные месяцы и даже первый и второй квартал в отдельности интерпретировать в лоб не следует. Это может привести к некорректным результатам», — добавила Набиуллина.
Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ставки и пятый раз подряд, когда ЦБ опускает ее на половину процентного пункта.
Вслед за решением Центробанка «Сбер» и ВТБ объявили об улучшении условий по кредитным продуктам. В то же время индекс Мосбиржи упал на 0,37%.
1 апреля Минэкономразвития опубликовало обзор экономики, согласно которому ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении. 4 марта министерство сообщило, что ВВП снизился на 2,1% в январе. Президент России Владимир Путин отметил, что январский спад ВВП был ожидаем.
В феврале Банк России опубликовал комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу по итогам заседания по ключевой ставке, где спрогнозировал рост ВВП на 1,6% по итогам первого квартала 2026 года.
Оставайтесь на связи с РБК в Максе.