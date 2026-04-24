Финансист Никонов: отчетность по МСФО — максимально прозрачная картина бизнеса

«Отчетность по МСФО — максимально прозрачная картина бизнеса, она призвана показать, сколько компания реально зарабатывает, сколько тратит, сколько должна и насколько эффективно управляет деньгами. В отличие от формальной бухгалтерии, МСФО позволяет понять экономическую суть: растет ли бизнес, устойчив ли он и за счет чего формируется прибыль. Даже не инвестор может извлечь практическую пользу. Во-первых, понять, насколько стабилен работодатель или крупная компания на рынке. Во-вторых, увидеть тренды, например, растут ли цены, спрос, расходы — это косвенно отражает состояние экономики. В-третьих, понять, есть ли у компании риски (долги, падение прибыли), которые могут повлиять на зарплаты, услуги или цены для клиентов», — говорит основатель финансовой платформы Finbazar Владислав Никонов.