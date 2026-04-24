Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина рассказала, почему она снова без броши

Источник: РБК

На пресс-конференции по случаю пересмотра ключевой ставки глава Центробанка Эльвира Набиуллина вновь появилась без броши. Отвечая на вопрос репортера Александра Юнашева о том, когда она снова ее наденет, Набиуллина заявила, что «еще не время».

Глава ЦБ также отметила, что пока не знает, наденет ли брошь в течение 2026 года.

Набиуллина регулярно появляется на пресс-конференциях с разными брошками, которые часто воспринимают как намек на состояние экономики. Сама она не раскрывает их смысл, называя украшения способом коммуникации, и отмечает, что их трактуют шире, чем задумывалось.

Первую «говорящую» брошь она надела в марте 2020 года — в виде неваляшки на фоне падения рубля. С 2022 года она появляется без брошек.

Сегодня, 24 апреля, совет директоров Банка России в восьмой раз подряд снизил ставку и в пятый раз подряд опустил ее на половину процентного пункта — ставка была снижена на 50 базисных пунктов и составила 14,5% годовых.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше