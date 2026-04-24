Набиуллина рассказала, почему она снова без броши

На пресс-конференции по случаю пересмотра ключевой ставки глава Центробанка Эльвира Набиуллина вновь появилась без броши. Отвечая на вопрос репортера Александра Юнашева о том, когда она снова ее наденет, Набиуллина заявила, что «еще не время».
Глава ЦБ также отметила, что пока не знает, наденет ли брошь в течение 2026 года.
Набиуллина регулярно появляется на пресс-конференциях с разными брошками, которые часто воспринимают как намек на состояние экономики. Сама она не раскрывает их смысл, называя украшения способом коммуникации, и отмечает, что их трактуют шире, чем задумывалось.
Первую «говорящую» брошь она надела в марте 2020 года — в виде неваляшки на фоне падения рубля. С 2022 года она появляется без брошек.
Сегодня, 24 апреля, совет директоров Банка России в восьмой раз подряд снизил ставку и в пятый раз подряд опустил ее на половину процентного пункта — ставка была снижена на 50 базисных пунктов и составила 14,5% годовых.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».