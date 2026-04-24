Набиуллина заявила, что инфляция 4% вернется раньше, чем люди на Луну

По словам главы ЦБ, человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну, а снижение инфляции произойдет «гораздо быстрее».

Источник: РБК

Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке, передает корреспондент РБК.

«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее», — сказала она.

В конце февраля в ЦБ рассказали, что возвращение устойчивой инфляции к 4% ожидается во втором полугодии 2026 года.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5 - 5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и в последующие годы годовая инфляция будет находиться на цели», — говорилось в релизе ЦБ о ключевой ставке.

11 апреля этого года на Землю вернулись астронавты, облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II. Космический аппарат Orion приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

Корабль стартовал с мыса Канаверал во Флориде 1 апреля. Экипаж из четырех участников миссии во главе с Ридом Уайзманом за десять дней облетел Луну, что стало первым приближением человечества к спутнику за последние 50 лет и самым дальним космическим путешествием человека.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше