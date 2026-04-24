Южная Корея продает Финляндии подержанные гаубицы за €546,8 млн

Министерство обороны Финляндии заключило сделку с правительством Южной Кореи на поставку гаубиц К9 на сумму 546,8 млн евро. Всего ВС Финляндии получат 112 артиллерийских орудий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Источник: AP 2024

«Орудия находятся в хорошем состоянии, и их покупка экономически выгодна. С учётом 96 ранее приобретённых подобных машин K9 станет крупнейшей в Финляндии моделью одноствольных орудий», — цитирует «Интерфакс» инспектора артиллерии полковника Петри Маюри.

Поставки гаубиц ожидаются в 2028 году. Кроме артиллерийских орудий Южная Корея предоставит запасные детали и систему техобслуживания. Перед тем как гаубицы поставят на вооружение, их модифицируют в соответствии с требованиями финской армии.

Гусеничные гаубицы К9 имеют калибр 155 мм. Орудия меньшего калибра и гаубицы советского производства останутся на вооружении.

Минобороны Финляндии держит в секрете информацию о дате выпуска южнокорейских гаубиц. Известно, что в Южной Корее производство такого оружия началось в 1999 году. До отправки в финскую армию гаубицы стояли на вооружении южнокорейских войск.

В Helsingin Sanomat уточнили, что К9 не относятся к артиллерийским орудиям самых последних версий, которые Южная Корея имеет на вооружении с 2018 года.

Ранее власти Финляндии вынесли на рассмотрение парламента документ, разрешающий ввоз, транспортировку и хранение на территории страны ядерного оружия. В Кремле назвали эту инициативу «концентрированной конфронтацией».