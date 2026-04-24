Более 6,6 тысячи километров дорог обновили в Нижегородской области за семь лет

Нижегородская область уже семь лет подряд остаётся среди лидеров России по объёмам дорожных работ — с 2019 года в регионе привели в порядок более 6,6 тысячи километров дорог, вложив 90,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Параллельно построено и реконструировано около 140 км трасс. Только за 2025 год в нормативное состояние привели 761 км — это заметно выше запланированного объёма.
Среди глобальных проектов — новый путепровод в Арзамасском районе и строительство дублёра проспекта Гагарина, где уже наполовину готовы несколько очередей. В планах — продолжение работ, включая мост через Оку.
Особое внимание уделяют безопасности. В прошлом году на эти цели направили 2,85 млрд рублей: обновили разметку на тысячах километров, установили новые знаки, освещение, пешеходные переходы и ограждения. Итог — снижение аварийности и меньше опасных участков. Работа в этом направлении продолжится.