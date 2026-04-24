Набиуллина рассказала о доле наличных в денежной массе в России

Доля наличных в денежной массе остается на минимуме, несмотря на то что спрос на них в России в начале года повысился, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
«Спрос на наличные в начале года был выше прошлогоднего, мы это видим… Но в целом доля наличных в денежной массе остается на минимуме», — сказала она.
В марте 2026 года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 0,3 трлн руб., тогда как месяцем ранее прирост составлял 0,2 трлн руб.
Такие темпы роста существенно превышают средние значения за аналогичные периоды прошлых лет. Эта динамика может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей.
В первые два месяца лета 2025 года также зафиксировали увеличение объема наличных в обращении — ежемесячный прирост достигал 0,2 трлн руб. Тогда в Банке России отметили, что это может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных на фоне перебоев в работе мобильного интернета.
