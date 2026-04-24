Пособия семьям с детьми увеличиваются в Беларуси с 1 мая

Размеры пособий семьям с детьми вырастут в Беларуси с 1 мая, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, с 1 мая размер пособий семьям с детьми, который исчисляют на основании бюджета прожиточного минимума (а он составит 509,62 белорусского рубля), вырастет на 2,5%.
В частности, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка вырастет до 5096,20 белорусского рубля (10 БПМ) и до 7134,68 рубля (14 БПМ), если родился второй или последующий ребенок.
Также единовременное пособие женщинам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности будет составлять уже 509,62 рубля (один БПМ).
Размер ежемесячного пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет будет составлять уже 254,81 рубля (50% БПМ).
Увеличивается и ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. Так, пособие на детей старше 3 лет — 254,81 рублей, на ребенка-инвалида старше трех лет 356,73 рубля (70% БПМ).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с 1 мая также станет больше. На ребенка с первой и второй степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с третьей и четвертой степенью утраты здоровья до трех лет — 509,62 рубля (один БПМ). При третьей и четвертой степени утраты здоровья после исполнения ребенку трех — 611,54 рубля (120% БПМ).
Также увеличено и ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, которые инфицированы вирусом иммунодефицита человека — 356,73 рубля (70% БПМ).
— Пособиями, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума, в Беларуси охвачено свыше 154 тысяч детей, — отметили в Минтруда.
Новый размер пособий будет действовать с 1 мая по 31 июля 2026 года.
