DPA: НАТО хочет отказаться от американских самолетов-разведчиков

Осведомленные источники рассказали агентству, что будущий парк самолетов системы воздушного предупреждения и управления НАТО (AWACS) будет состоять из самолетов канадской Bombardier, оснащенных системой разведки и раннего предупреждения GlobalEye, разработанной шведской Saab.
Отвечает за обновление парка Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Ожидается, что заказ будет включать до 12 самолетов Global 6000 или Global 6500 общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что окончательное решение будет принято на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре в июле.
В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после запланированного вывода из эксплуатации самолетов-разведчиков AWACS Берлин хочет задействовать систему раннего предупреждения GlobalEye шведской Saab. Ожидается, что после отказа США от участия в программе основную долю расходов возьмет на себя Германия.
На сегодняшний день основой бортовой радиолокационной системы НАТО служат самолеты Boeing 707, некоторым из которых почти 40 лет. Сейчас эти самолеты используются в основном для наблюдения за воздушным пространством в Восточной Европе.