Решетников рассказал об устойчивости российской экономики

Экономика России продолжает сохранять устойчивость вопреки внешним и внутренним сложностям, а рост за последние три года превысил 10%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на открытии 21-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Несмотря на внешнее давление и внутренние вызовы, экономика России остается устойчивой, у нас есть все необходимые ресурсы для роста. Основным драйвером выступает внутренний спрос, прежде всего потребительский», — сказал он (цитата по ТАСС).
17 апреля Решетников сообщал, что макроэкономическая ситуация в стране сейчас более сложная, чем в последние годы, — из-за крепкого рубля, нехватки трудовых ресурсов, высоких ставок и бюджетных ограничений. Если раньше со сложностями удавалось справляться благодаря «резервам», то сегодня, по его словам, «эти резервы во многом исчерпаны».
