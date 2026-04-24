Инфляция в Нижегородской области в марте выросла до 5,7%

Несмотря на ускорение роста цен, уровень инфляции в регионе остается ниже общероссийских показателей.

Годовая инфляция в Нижегородской области по итогам марта 2026 года увеличилась до 5,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России. Несмотря на небольшой рост, региональный показатель остается ниже среднего уровня по стране (5,9%) и по Приволжскому федеральному округу (6,7%). Основными причинами динамики стали перенос накопленных затрат производителями и сезонный спрос.

В сегменте продовольствия зафиксировано удешевление молочной продукции благодаря росту производства сырого молока, однако перед праздниками выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров подешевела бытовая техника, что эксперты связывают со снижением интереса к кредитам. При этом стоимость персональных компьютеров выросла из-за мирового дефицита комплектующих для их производства.

В сфере услуг заметно подорожали зарубежные туры и проживание в гостиницах — отельеры ПФО начали повышать цены на фоне массового бронирования мест на майские праздники. Кроме того, из-за геополитической обстановки и изменения потребительских предпочтений Росстат исключил из расчета инфляции поездки в ОАЭ, заменив их турами в Китай, спрос на которые значительно вырос этой весной.

Ранее сообщалось, что набор для шашлыка в Нижегородской области подорожал на 8% за год.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше