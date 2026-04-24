Инфляция в Нижегородской области в марте выросла до 5,7%

Годовая инфляция в Нижегородской области по итогам марта 2026 года увеличилась до 5,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России. Несмотря на небольшой рост, региональный показатель остается ниже среднего уровня по стране (5,9%) и по Приволжскому федеральному округу (6,7%). Основными причинами динамики стали перенос накопленных затрат производителями и сезонный спрос.
В сегменте продовольствия зафиксировано удешевление молочной продукции благодаря росту производства сырого молока, однако перед праздниками выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров подешевела бытовая техника, что эксперты связывают со снижением интереса к кредитам. При этом стоимость персональных компьютеров выросла из-за мирового дефицита комплектующих для их производства.
В сфере услуг заметно подорожали зарубежные туры и проживание в гостиницах — отельеры ПФО начали повышать цены на фоне массового бронирования мест на майские праздники. Кроме того, из-за геополитической обстановки и изменения потребительских предпочтений Росстат исключил из расчета инфляции поездки в ОАЭ, заменив их турами в Китай, спрос на которые значительно вырос этой весной.
