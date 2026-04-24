Инфляция в Нижегородской области в марте выросла до 5,7%

В сфере услуг заметно подорожали зарубежные туры и проживание в гостиницах — отельеры ПФО начали повышать цены на фоне массового бронирования мест на майские праздники. Кроме того, из-за геополитической обстановки и изменения потребительских предпочтений Росстат исключил из расчета инфляции поездки в ОАЭ, заменив их турами в Китай, спрос на которые значительно вырос этой весной.