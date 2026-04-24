Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторический особняк в центре Нижнего Новгорода выставили на торги

Дом XIX века на Минина оценили в 10,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В самом сердце Нижнего Новгорода на продажу выставили старинный особняк «Дом П. Я. Ильиной». Здание расположено на улице Минина, в шаге от Кремля и Верхне-Волжской набережной. Начальная стоимость объекта составляет 10,6 млн рублей, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков в своём телеграм-канале.

Дом выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма и сохранил архитектурный облик прошлых лет. Общая площадь здания — почти 372 квадратных метра, участок — 794 «квадрата».

Локация считается одной из самых привлекательных в городе: рядом ключевые туристические маршруты, развитая инфраструктура и удобная транспортная доступность. Это делает объект интересным как для бизнеса, так и для частных инвесторов.

Участок предназначен под деловое управление, при этом рассматривается вариант использования здания под гостиницу. Технически возможно подключение ко всем инженерным сетям.