Исторический особняк в центре Нижнего Новгорода выставили на торги

В самом сердце Нижнего Новгорода на продажу выставили старинный особняк «Дом П. Я. Ильиной». Здание расположено на улице Минина, в шаге от Кремля и Верхне-Волжской набережной. Начальная стоимость объекта составляет 10,6 млн рублей, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков в своём телеграм-канале.
Дом выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма и сохранил архитектурный облик прошлых лет. Общая площадь здания — почти 372 квадратных метра, участок — 794 «квадрата».
Локация считается одной из самых привлекательных в городе: рядом ключевые туристические маршруты, развитая инфраструктура и удобная транспортная доступность. Это делает объект интересным как для бизнеса, так и для частных инвесторов.
Участок предназначен под деловое управление, при этом рассматривается вариант использования здания под гостиницу. Технически возможно подключение ко всем инженерным сетям.