ФНС опровергла сообщения о блокировке счетов без решения суда

Представители Федеральной налоговой службой (ФНС) опровергли сообщения о блокировке счетов для взыскания долгов без решения суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга», — говорится в заявлении ведомства.
В ФНС отметили, что сумма денежных средств, превышающая долг, остается доступной для плательщиков. В ведомстве также напомнили, что внесудебное решение о взыскании задолженности направляют в том случае, если граждане не исполняют требования об уплате за срок добровольного погашения долга.
Ранее KP.RU сообщал, что ФНС будет контролировать банковские переводы некоторых физических лиц в России. Согласно заявлению налоговой службы, инициатива затронет около трех процентов экономически активного населения.