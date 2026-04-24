ФНС опровергла сообщения о блокировке счетов без решения суда

В ФНС сообщили, что операции по счетам в банке приостанавливаются только на сумму задолженности.

Представители Федеральной налоговой службой (ФНС) опровергли сообщения о блокировке счетов для взыскания долгов без решения суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга», — говорится в заявлении ведомства.

В ФНС отметили, что сумма денежных средств, превышающая долг, остается доступной для плательщиков. В ведомстве также напомнили, что внесудебное решение о взыскании задолженности направляют в том случае, если граждане не исполняют требования об уплате за срок добровольного погашения долга.

Ранее KP.RU сообщал, что ФНС будет контролировать банковские переводы некоторых физических лиц в России. Согласно заявлению налоговой службы, инициатива затронет около трех процентов экономически активного населения.