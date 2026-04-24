Минфин внес проекты о регулировании трансграничной электронной торговли

Как писал «Ъ», Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой сделать повышение НДС на зарубежные товары поэтапно. В отличие от Минфина, Минпромторг предлагает установить налог в размере 22% сразу в 2027 году. Участники рынка опасаются, что резкое введение НДС на товары из-за границы приведет к существенному росту цен на них, сокращению ассортимента, а также к появлению больших преимуществ у продавцов из Китая.