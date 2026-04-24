Жаба задушила мужской гламур: почему барбершопы повально пустеют

Индустрия мужских парикмахерских, которая еще недавно переживала настоящий бум и открывалась на каждом шагу, столкнулась с неожиданным и жестким охлаждением спроса. Об этом пишет Shopper’s. С начала 2026 года ситуация на рынке барбершопов кардинально изменилась. Мужчины, которые привыкли считать поход к барберу не просто стрижкой, а ритуалом, резко сменили свои привычки. Вместо полноценного обслуживания с моделированием бороды и бритьем они все чаще выбирают минимальный набор услуг, а многие и вовсе откладывают визит в салон. Что стоит за этой тенденцией и ждет ли рынок тотальное закрытие точек — разбираемся в цифрах и фактах.
Цифры падения: минус четверть по чекам.
Статистика первых месяцев 2026 года выглядит тревожно для владельцев сетей. Согласно подсчетам аналитиков, проведенным специально для издания Shopper’s, количество чеков в крупных сетях барбершопов сократилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цифры фиксируют уверенный минус в 22 процента только за январь-март.
При этом парадокс рынка заключается в том, что падение числа клиентов происходит одновременно с ростом цен. Средний чек за год увеличился на 14 процентов, достигнув отметки почти в 2000 рублей. Дорожают не только комплексные услуги, но и базовые мужские стрижки. В исследовании учитывались данные ведущих игроков рынка, включая наиболее популярные сети. Получается замкнутый круг: услуги дорожают, а люди начинают экономить, что ведет к еще большему падению выручки.
Налоговый удар как главная причина.
Главной причиной ценового шока участники рынка называют изменения в налоговом законодательстве. С 2026 года порог выручки для освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) был резко снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Кроме того, сама ставка НДС увеличилась с 20 до 22 процентов. Это нововведение, направленное на пополнение бюджета, больно ударило по малому и среднему бизнесу в сфере услуг.
В результате бизнес был вынужден переложить новую налоговую нагрузку на потребителя. В среднем цены подскочили на 15−20 процентов практически мгновенно. Проблема усугубляется тем, что реальные располагаемые доходы населения за два месяца не выросли на аналогичные 15−20 процентов. Следовательно, клиент просто не может физически платить больше с той же регулярностью. Это привело к тому, что мужчины стали посещать барбершопы реже — вместо традиционных полутора месяцев перерыв теперь достигает семи-восьми недель.
Экономия и психология: «денег нет, и настроения нет».
Интересно, что эксперты связывают падение спроса не только с прямым подорожанием. Влияет так называемый «эффект депрессивного потребления». В периоды экономической нестабильности и отсутствия позитивных ожиданий у людей пропадает желание тратить деньги на стиль и уход. Психологически мужчинам сложно оправдать поход в барбершоп, когда нет предчувствия праздника или карьерного роста.
Часть клиентов пытается «сбежать» в более дешевый сегмент, в обычные парикмахерские или салоны эконом-класса. Однако этот ход временный. Те же налоговые изменения вскоре настигнут и бюджетный сегмент, вынуждая поднимать цены и там. Получается, что «галочка» в виде НДС причесывает весь рынок, оставляя клиентам все меньше вариантов для маневра.
Перенасыщение и кадровый голод.
Параллельно с падением спроса рынок столкнулся с двумя структурными проблемами. Во-первых, сегмент барбершопов перенасыщен. По данным сервиса онлайн-карт, сегодня в России работает около 10 тысяч барбершопов. При этом только за прошлый год количество новых точек выросло почти на 20 процентов. Слишком много мастерских борются за кошелек одного и того же сокращающегося клиента.
Во-вторых, острейшей проблемой стал дефицит квалифицированных кадров. Отток специалистов, в том числе за счет ужесточения миграционной политики (традиционно в этой сфере работало много граждан из Центральной Азии), привел к сокращению точек. Мастеров некому заменить. В итоге барбершопы становятся заложниками ситуации: цены растут из-за налогов, сервис может падать из-за нехватки рук, а клиент уходит из-за дороговизны.
География имеет значение: спят не все районы.
Интересный тренд, как отмечает издание, фиксируется относительно географии падения спроса. Оказывается, хуже всего дела обстоят не в бедных районах, а в престижных. В спальных районах барбершопы чувствуют себя относительно стабильнее, чем в бизнес-центре или центральной части городов-миллионников. Именно в центре, где стоимость аренды выше и цены на услуги изначально были на пике, наблюдается наиболее ощутимое падение спроса и больше всего закрытий.
Объяснение простое: клиент из спальника более прагматичен. Ему важнее соотношение цены и качества. Житель же центра в кризис начинает экономить в первую очередь на статусных услугах, если они не подкреплены реальной необходимостью. Кроме того, мужчины в принципе более мобильны в выборе мастера, чем женщины. Им психологически легче уйти от дорогого барбера к более дешевому конкуренту, не испытывая «чувства вины» перед мастером.
Будущее рынка: отказ от экспансии.
Каков прогноз для владельцев барбершопов на остаток 2026 года? Ожидания неутешительные. Прибыль в сегменте будет продолжать падать. Низкий порог входа в этот бизнес (открыть франшизу можно примерно за 1,5 миллиона рублей) сыграл злую шутку, создав огромную конкуренцию на выдохе рынка. Сейчас наблюдается массовая выставление на продажу салонов, особенно теми, кто зашел в бизнес недавно — в том числе трудовыми мигрантами.
Владельцам, которые останутся в игре, придется отказаться от планов по расширению сетей. Главной задачей станет удержание баланса между понятной, доступной ценой и предсказуемым качеством. Инвестировать придется не в открытие новых кресел, а в удержание лояльности текущих клиентов. Рынок входит в фазу жесткой стагнации и очищения, которая, вероятно, сократит количество игроков как минимум на треть.
