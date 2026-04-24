США заморозили связанную с Ираном криптовалюту на $344 млн

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты замораживают связанные с Ираном криптовалютные кошельки на $344 млн и продолжат предпринимать действия, призванные лишить Тегеран возможности «генерировать, перемещать и репатриировать денежные средства». Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
«В рамках [кампании] “Экономическая ярость” Министерство финансов США продолжит систематически лишать Тегеран способности генерировать, перемещать и репатриировать денежные средства», — написал он в X. По словам Бессента, «Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами вводит санкции в отношении многочисленных [электронных] кошельков, связанных с Ираном, что привело к замораживанию $344 млн в виде криптовалюты». «Мы будем отслеживать все деньги, которые Тегеран отчаянно пытается переместить за пределы страны, а также нацеливаться на все финансовые спасательные каналы, связанные с режимом», — добавил министр.
Кроме того, были введены ограничительные меры против китайского нефтеперерабатывающего предприятия Hengli Petrochemical в Даляне — якобы за причастность к «противозаконной торговле» иранским топливом. По оценке Госдепартамента США, речь идет о «крупном независимом китайском нефтеперерабатывающем заводе».