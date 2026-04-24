Петербургский завод поставит более 500 лифтов для жилых комплексов в восемь городов РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Российская лифтовая компания Meteor Lift с заводом в Петербурге заключила соглашение о сотрудничестве о поставке и монтаже 531 лифта нового поколения в девяти жилых комплексах группы компаний «Точно». Свои подписи поставили гендиректор предприятия Игорь Майоров и CEO ГК «Точно» Анастасия Полежаева, передает корреспондент ТАСС.
«Мы сотрудничаем с компанией “Точно” с 2019 года и уже поставили для нее несколько сотен лифтов. Сегодня мы подписываем новый контракт на поставку 531 лифта для девяти жилых комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Татарстане и других. Для нас это не только расширение географии, но и новый этап: компания “Точно” создает комфортную среду для семей, уделяя внимание даже деталям интерьера лифтовых кабин, которые должны стать продолжением красивого пространства жилого комплекса», — сказал Майоров.
По словам Полежаевой, сегодня 90% объектов ГК «Точно» оснащены лифтами Meteor Lift.
«За рейтинговыми местами стоят люди, и наша ежедневная работа влияет на то, какой будет страна — каким будет день у обычной семьи, которая зайдет в качественный лифт, или у молодого человека, который впервые приведет родителей в свою новую квартиру на новоселье. Две компании с правильной жизненной позицией объединились сегодня юридически, и для нас это новый виток в сотрудничестве», — подчеркнула она.
Компании сотрудничают с 2019 года. За это время Meteor Lift поставила для объектов ГК «Точно» несколько сотен лифтов, большинство из которых было смонтировано силами самой компании. Новый контракт предполагает не только расширение географии, но и обновление модельного ряда.
Майоров также отметил, что станочный парк на заводе очень свежий с небольшим пробегом — его плановая модернизация ведется с 2010 года. Кроме того, у производителя есть ряд надежных российских партнеров, способных обеспечить сервисное обслуживание и поставку запасных частей.
Лифты нового поколения.
Лифты появятся в жилых комплексах в Краснодаре (ЖК «Первое место», «Родные просторы», «Патрики»), Новороссийске (ЖК «Барса»), Анапе (ЖК «Хозяин морей»), Ростове-на-Дону (ЖК «Столицино»), Сочи (ЖК «Светский лес»), Казани (ЖК «Васильевский остров») и других.
Всего девять ЖК застройщика получат 531 флагманский лифт Meteor EVO NG — полностью российскую разработку инженеров Meteor Lift, созданную без поддержки корпорации Otis, в структуре которой компания находилась более 30 лет. Первая партия — 351 лифт — будет произведена в Петербурге до конца 2026 года. Остальное оборудование изготовят по мере готовности объектов застройщика. Монтаж всех подъемников выполнят специалисты Meteor Lift.
По сравнению с предыдущей моделью Meteor EVO максимальная скорость нового лифта увеличена с 1,6 до 1,75 м/с, высота подъема — с 90 до 100 м. Уровень шума в кабине снижен в полтора раза, вибрации — на 22%.
Кроме того, площадь шахт стандартной лифтовой пары (400 кг + 1000 кг) у новинки на 18% меньше типовых, что позволяет застройщику экономить около 100 кв. м полезной площади на одном объекте. Почти на четверть снижена стоимость эксплуатации лифта на протяжении всего жизненного цикла. В 2025 году модель получила сертификат соответствия высшему классу энергоэффективности «А».
Для каждого ЖК девелопера инженеры Meteor Lift разработали четыре эксклюзивные линейки дизайна кабин — «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес» и «Премиум». В отделке используются нержавеющая сталь, декоративные вставки под дерево, зеркальные и фактурные поверхности.