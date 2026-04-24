Трамп: США должны вернуть сборы от импортных пошлин на $159 млрд

В декабре американский лидер заявлял, что Соединенные Штаты могли получить в 2025 году за счет своих таможенных пошлин на импорт из других стран порядка $20 трлн.

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Администрация США должна вернуть сборы от импортных пошлин на сумму $159 млрд. Такие данные огласил американский президент Дональд Трамп.

«Людям и компаниям, которые пользовались нашей страной на протяжении десятилетий, теперь нужно вернуть $159 млрд из-за ужасающего и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам», — написал он в Truth Social.

Между тем в минувшем декабре он заявлял, что Соединенные Штаты могли получить в 2025 году за счет своих таможенных пошлин на импорт из других стран порядка $20 трлн.

Верховный суд США признал 20 февраля превышением полномочий введение нынешним американским лидером импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должно ли правительство США вернуть уплаченные ему ранее в качестве пошлин денежные средства.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
