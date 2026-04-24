Трамп: США должны вернуть сборы от импортных пошлин на $159 млрд

Верховный суд США признал 20 февраля превышением полномочий введение нынешним американским лидером импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должно ли правительство США вернуть уплаченные ему ранее в качестве пошлин денежные средства.