Сетевую программу с возможностью обучения в Китае создадут в НГЛУ

Сетевую магитерскую программу с возможностью обучения в Китае разработают для ниегородских студентов. Об этом сообщили в пресс-службе НГЛУ.
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова (НГЛУ) и Государственный университет управления (ГУУ) инициировали сотрудничество, результатом которого стало соглашение о запуске совместной сетевой программы магистратуры по направлению «Менеджмент». Эта программа предусматривает возможность частичного обучения в китайском университете Нинбо.
Программа рассчитана на два года. Первый год магистранты проведут в НГЛУ, а на втором году обучения у них будет выбор: продолжить обучение в ГУУ или отправиться в университет Нинбо.
Завершив двухлетнее обучение, выпускники должны будут представить и защитить свою магистерскую диссертацию в стенах НГЛУ. Успешная защита позволит получить диплом НГЛУ, с отметкой о прохождении части образовательного курса в ГУУ. Эта отметка будет присутствовать в дипломе независимо от того, был ли выбран китайский университет в качестве места второго года обучения.
При желании, магистранты могут получить дополнительный диплом о высшем образовании от китайского университета, пройдя процедуру защиты диссертации напрямую в университете Нинбо, что займет дополнительный год.
Ключевым преимуществом данной магистерской программы является глубокое погружение в изучение английского и китайского языков, адаптированное к реалиям международного бизнеса. Это достигается, в том числе, за счет непосредственного пребывания и обучения в КНР, что обеспечивает полное погружение в языковую среду.
Кроме того, студенты получат практический опыт благодаря организованным стажировкам и практикам. Они будут проходить их как в российских компаниях, активно участвующих в международной экономической деятельности, так и на предприятиях, расположенных на территории Китая.
