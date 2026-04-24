Сингапур рекордно нарастил импорт российского мазута на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Цифры подтверждают тектонический сдвиг в логистике. Поставки из стран Персидского залива в Сингапур сократились с 522 тысяч баррелей в сутки в январе—феврале до 336 тысяч в марте—апреле. В то же время импорт из России вырос с 372 тысяч до 585 тысяч баррелей в сутки. Как заявила FT Паола Родригес-Масиу из Rystad Energy, объем импорта российского топлива в апреле стал просто «огромным»: Сингапур платил за мазут больше, чем другие регионы, что и привлекло грузы. Компания Veson Nautical подсчитала, что в этом году у якорных стоянок, связанных с Сингапуром, встало около 20 российских танкеров, в то время как в январе—апреле прошлого года их было всего пять, причем несколько из них попали под санкции США и ЕС.