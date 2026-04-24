Сингапур рекордно нарастил импорт российского мазута на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Крупнейший в мире порт для заправки судов неожиданно развернулся в сторону России. По данным Financial Times со ссылкой на аналитическую группу Vortexa, Сингапур на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке начал активно замещать ближневосточное топливо российским. Импорт российского мазута резко вырос еще в марте, а в апреле, по оценкам аналитиков, может стать рекордным с 2016 года. Объем поставок более чем вдвое превысил среднемесячный показатель прошлого года.
Причина такого рывка — нарушение привычных логистических цепочек. Конфликт США и Израиля против Ирана серьезно осложнил проход танкеров через Ормузский пролив, через который ранее ежемесячно провозили около 3,7 миллиона тонн мазута. Транзит упал примерно на 90%, что мгновенно отразилось на ценах: высокосернистое бункерное топливо в порту Сингапура подорожало более чем на 40%, а низкосернистое — более чем на 30%. Трейдеры мазута в Азии начали испытывать трудности с обеспечением альтернативных поставок и нашли выход в российской нефтепродукции.
Цифры подтверждают тектонический сдвиг в логистике. Поставки из стран Персидского залива в Сингапур сократились с 522 тысяч баррелей в сутки в январе—феврале до 336 тысяч в марте—апреле. В то же время импорт из России вырос с 372 тысяч до 585 тысяч баррелей в сутки. Как заявила FT Паола Родригес-Масиу из Rystad Energy, объем импорта российского топлива в апреле стал просто «огромным»: Сингапур платил за мазут больше, чем другие регионы, что и привлекло грузы. Компания Veson Nautical подсчитала, что в этом году у якорных стоянок, связанных с Сингапуром, встало около 20 российских танкеров, в то время как в январе—апреле прошлого года их было всего пять, причем несколько из них попали под санкции США и ЕС.
Примечательно, что сам Сингапур не вводил прямых ограничений против конкретных российских нефтепродуктов. Однако местные трейдеры формально обязаны соблюдать установленный странами G7 и ЕС потолок цен, если в перевозках участвуют западные компании. Тем не менее это не мешает рекордным закупкам. Эксперты также предупреждают, что перенаправление основных потоков российского топлива в Азию может создать проблемы с доступностью энергоносителей в Европе в ближайшие недели. На фоне глобального дефицита и роста транспортных расходов российский мазут становится все более востребованным товаром на международных рынках.
Русская нефть захватывает мировые рынки на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.