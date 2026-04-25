Европа прекращает импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Запрет странам Евросоюза импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) по краткосрочным контрактам официально вступил в силу 25 апреля. При этом значительное снижение поставок СПГ из РФ в Европу, вероятно, произойдет лишь в 2027 году.
26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начинает действовать с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны быть завершены до 17 июня 2026 года.
Согласно подсчетам ТАСС, Россия по итогам 2025 года заняла второе место после США по стоимости импорта СПГ Евросоюзом с долей 16,1%. Общие поставки России в Европу в 2025 году составили 38 млрд куб. м, из которых чуть более 20 млрд куб. м пришлось на СПГ. В I квартале 2026 года поставки российского СПГ продолжили расти и составили около 6,8 млрд куб. м, дважды обновив исторический рекорд в январе и марте. В январе — феврале Европа закупила у России СПГ на €1 млрд.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, и «Новатэк», и его европейские партнеры давно знали о предстоящих санкциях, поэтому у компаний было достаточно времени, чтобы подготовиться к новым ограничениям и перевести основную часть контрактов в разряд долгосрочных. «На этом фоне мы полагаем, что значительного снижения поставок стоит ожидать только с 2027 года, когда запрет на поставки российского СПГ в ЕС станет полным. Ожидаем, что с мая поставки могут снизиться с повышенного уровня марта (1,8 млн тонн) до более стандартных 1,3−1,5 млн тонн в месяц», — сказал он в беседе с ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что российские компании перенаправят часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны, в том числе Китай, Индию, Таиланд и Филиппины, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Евросоюза.
На фоне остановки экспорта из Катара и ОАЭ прогнозы по профициту на рынке СПГ сменились на прогнозы по дефициту, что упростит поиск альтернативных рынков сбыта для России, считает Кауфман. «В первую очередь это страны Южной и Восточной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Китай, Вьетнам и т. д.), но возможны поставки и в другие регионы, как, например, Египет. Перенаправление поставок потребует большего числа газовозов и увеличит транспортные расходы минимум на $1 за MMBtu (миллион британских тепловых единиц — прим. ТАСС), но в целом это реализуемо», — подчеркнул эксперт. При этом по-прежнему существует риск попадания завода «Ямал СПГ» под санкции США, добавил он.