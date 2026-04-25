Нацбанк заметно повысил курс евро и курс доллара на 25 апреля

Национальный банк скорректировал курсы валют на 25 апреля, субботу. В частности, заметно увеличились курс евро и курс доллара, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 25 апреля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8186 белорусского рубля, 1 евро — 3,2937 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7556 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 24 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал выше в субботу, 25 апреля. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0146 белрубля, курс евро увеличился на 0,0151 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0067 белрубля.
Между тем средняя зарплата выросла более чем на 230 рублей в Беларуси.