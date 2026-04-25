В трех аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщает управление МЧС по Татарстану в канале Max.
По информации Росавиации, ограничения также действуют в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Тамбова, Волгограда, Ульяновска и Самары.
Около 00:30 мск в нескольких районах Татарстана объявили опасность БПЛА. Среди них — Бугульма, Нижнекамск, Казань, Елабуга и Набережные Челны.
