FT: в Британии бизнесмену из России не дали купить гольф-клуб

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании сорвало сделку о приобретении российским бизнесменом Юрием Шамарой гольф-клуба на севере Англии из-за возможной угрозы национальной безопасности. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По ее данным, Шамара, владевший до 2025 года Ильским нефтеперерабатывающим заводом в Краснодарском крае, был заинтересован в покупке гольф-клуба Grange-over-Sands в Озерном крае. Ранее члены этого клуба проголосовали за продажу имеющего задолженность объекта на имя дочери предпринимателя певицы Анастасии Шамары. Однако сделка сорвалась после вмешательства британского правительства.
Согласно FT, власти Соединенного Королевства усмотрели в возможной продаже угрозу национальной безопасности, поскольку гольф-клуб располагается рядом с железной дорогой, обслуживающей верфь компании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс, где строятся атомные подводные лодки, и комплекс Sellafield, который используется как хранилище ядерных отходов. После давления со стороны правительства сделка была отменена.
«Потенциальный покупатель отказался от сделки», — говорится в заявлении клуба. Анастасия Шамара подтвердила FT данную информацию. «Покупка, о которой вы говорите, была отменена», — сказала она. Отмечается, что внимание правительства к сделке привлек депутат Палаты общин (нижней палаты британского парламента) от оппозиционной партии «Либеральные демократы» Тим Фаррон, на территории избирательного округа которого находится клуб.
Адвокат Юрия Шамары отверг спекуляции британских властей, указав, что бизнесмен не был «осведомлен о географической близости гольф-клуба и связанных с оборонным сектором предприятий». «Как энтузиаст он намеревался поддержать испытывающий финансовые трудности местный гольф-клуб», — сказал юрист. По сведениям издания, сделка обошлась бы в 800 тыс. фунтов стерлингов ($1,1 млн).
Газета добавила, что идея пригласить Шамару в качестве инвестора принадлежала сыну бывшего президента клуба Нику Тэйлору, который работает директором академии гольф-клуба Raevo Golf & Country Club в Московской области. По его словам, Шамара, учившийся в Англии и имеющий британский паспорт, является большим поклонником гольфа, в связи с чем хотел не допустить банкротства клуба. Тэйлор указал, что сейчас предприниматель живет в Швейцарии.