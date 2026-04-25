Вода из Хабаровского края стала «золотой» в России

Один из продуктов края, выпускаемый под брендом «Сделано в Хабаровском крае» отмечен золотой медалью Всероссийского конкурса «РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России». Награждение прошло в Москве в рамках международной выставки Bevitec, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Золото получила минеральная природная питьевая вода “Хабаровская” (газированная) от ООО “Хабаровские минеральные воды”. Всего на конкурс поступило 157 образцов воды и безалкогольной продукции от 60 организаций со всей страны. Продукция хабаровского производителя получила высшую оценку в своей категории», — говорится в сообщении.
Конкурс «РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России» проводится ежегодно с целью продвижения качественной продукции и поддержки региональных брендов. Для предприятий Хабаровского края это не только возможность заявить о себе на федеральном уровне, но и часть последовательной стратегии по развитию выпускаемой продукции.
Продукция под брендом «Сделано в Хабаровском крае» победила во всероссийском конкурсе. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.
Предприятие «Хабаровские минеральные воды» образовано в начале 2025 года, водозабор расположен на поверхности предгорного шлейфа хр. Малый Хехцир, в экологически чистом районе. Предприятие уже не впервые получает признание: ранее компания удостоилась золотой и серебряной медалей на 27-м Международном конкурсе пивоваренной и безалкогольной продукции.
«Конкурс “РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России” направлен на выявление и поддержку производителей лучшей продукции. Экспертную оценку проводит жюри, в состав которого входят ведущие специалисты и академики. В рамках конкурса исследуются органолептические показатели, физико-химический состав воды, качество упаковки и другие важные параметры», — отметила руководитель предприятия Екатерина Карлсон.
Напомним, что популяризация местных производителей в регионе ведется под брендом «Сделано в Хабаровском крае», который помогает повышать известность краевых предприятий как внутри региона, так и за его пределами.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что одежда «Сделано в Хабаровском крае» покоряет модные подиумы России. Новую коллекцию представили дизайнеры региона на Неделях моды в Москве и Хабаровске.