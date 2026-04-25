Названо сырье, которое производят только в России

Левашенко: Только РФ производит бадделеитовый концентрат.

Источник: Комсомольская правда

Россия остается единственным в мире производителем бадделеитового концентрата. Соединение критически важно для эксплуатации в условиях экстремальных температур. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений», — пояснила эксперт.

Производится этот концентрат лишь в одном месте — на Ковдорском горно-обогатительном комбинате. Его используют для огнеупорных материалов (как защиту), в керамической и литейной промышленности.

По словам эксперта, из-за уникальности и узкой ниши цена концентрата стабильна и обычно втрое выше премиального циркониевого. На споте тонна стоит больше 2400 долларов.

Как ранее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, для технологического лидерства и промсуверенитета России необходима мощная химическая отрасль.