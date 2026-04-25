Суд в США отклонил обвинения Маска по иску против OpenAI о мошенничестве

Окружной суд в США отклонил иск миллиардера Илона Маска, в котором он обвиняет OpenAI и соучредителя Сэма Альтмана в мошенничестве и предательстве первоначальной миссии компании.

Как сообщает Reuters, несмотря на отклонение претензий в мошенничестве (изначально их было 26), разбирательство продолжится по двум оставшимся пунктам: о злоупотреблении благотворительным доверием и неосновательном обогащении.

В иске 2024 года Илон Маск утверждает, что OpenAI и Microsoft незаконно извлекли выгоду из активов стартапа после его превращения в коммерческую структуру. Миллиардер требует возмещения ущерба в размере $150 млрд, заявляя, что эти средства будут направлены на благотворительные цели OpenAI, отмечает Reuters.

По словам Илона Маска, сокращение числа претензий упростит процесс и позволит присяжным сосредоточиться на его главной цели — сделать так, чтобы компания приносила пользу человечеству, а не была «машиной для обогащения».

