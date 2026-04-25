Еще в трех аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Екатеринбурга, Перми и Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации.
Идентичные ограничения также действуют в Краснодаре, трех аэропортах Татарстана, Чебоксарах, Самаре, Ульяновске и Волгограде.
В Перми и Екатеринбурге ранее объявили опасность БПЛА. С 2:00 мск режим беспилотной опасности также действует в Краснодарском крае и Чувашии.
Узнать больше по теме
