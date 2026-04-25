Минфин предложил новый формат НДС для товаров электронной торговли

Минфин РФ направил в кабмин проект о поэтапном НДС для онлайн-товаров.

Источник: Комсомольская правда

Минфин внес в кабмин законопроект о новом регулировании электронной торговли. Согласно поправкам в НК, НДС будет расти поэтапно: 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% с 2029 года.

«Минфин направил в правительство пакет законопроектов, который позволит выстроить на территории РФ сбалансированный налоговый и таможенный режим для товаров электронной торговли», — говорится в документах.

Как отметили в министерстве, государства смогут вводить НДС на подобные товары после того, как документ вступит в законную силу.

В Минфине подчеркнули, это позволит бизнесу расти, а также уравняет конкуренцию онлайн- и офлайн-торговли.

Причиной внесения законодательных инициатив стало новое регулирование на наднациональном уровне.

Накануне глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране растут проинфляционные риски.

