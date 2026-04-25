Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о перерасчете пенсии: вот кому он положен

Финансист Гукасова: Работающим пенсионерам положен перерасчёт выплат.

Работающие пенсионеры, чей стаж выпал на замороженные годы (2016−2024), получат автоматический перерасчет пенсии после увольнения. Об этом заявила для РИА Новости финансист Нина Гукасова.

«При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд России (СФР) автоматически производит перерасчет», — напомнила эксперт.

По ее словам, после увольнения пенсионер получает все пропущенные индексации. Максимальная надбавка — до 119,5% — возможна для тех, кто вышел на пенсию до 2016 года и продолжал работать.

В России с 1 января 2025 года вернули ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам. Страховую пенсию в январе 2026 года повысили на 7,6%.

Как ранее писал KP.RU, все детские пособия, которые должны были прийти до 3 мая, придут раньше — в период с 29 по 30 апреля.