Россиянам напомнили о перерасчете пенсии: вот кому он положен

Работающие пенсионеры, чей стаж выпал на замороженные годы (2016−2024), получат автоматический перерасчет пенсии после увольнения. Об этом заявила для РИА Новости финансист Нина Гукасова.
«При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд России (СФР) автоматически производит перерасчет», — напомнила эксперт.
По ее словам, после увольнения пенсионер получает все пропущенные индексации. Максимальная надбавка — до 119,5% — возможна для тех, кто вышел на пенсию до 2016 года и продолжал работать.
В России с 1 января 2025 года вернули ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам. Страховую пенсию в январе 2026 года повысили на 7,6%.
Как ранее писал KP.RU, все детские пособия, которые должны были прийти до 3 мая, придут раньше — в период с 29 по 30 апреля.