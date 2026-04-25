CDEK.Shopping: россияне стали вдвое чаще покупать одежду за рубежом в 2026 году

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россияне в первом квартале 2026 года стали почти вдвое чаще заказывать одежду, обувь и аксессуары за границей. Об этом говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, с которым ознакомился ТАСС.
«Россияне стали почти вдвое чаще заказывать одежду, обувь и аксессуары из-за границы. Количество заказов в категории Fashion выросло на 94% в первом квартале 2026 года по сравнению с прошлым годом. Средний чек снизился на 18% — до 13,6 тыс. рублей», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, траты россиян на fashion-товары в первом квартале выросли на 59% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Категория растет быстрее общего рынка трансграничных покупок, где заказы прибавили 86%, а траты — 42%.
«В структуре fashion-заказов усилились одежда, верхняя одежда и аксессуары. Доля одежды выросла с 26,4% до 28,2%, курток и верхней одежды — с 8,5% до 9,8%, аксессуаров — с 5,9% до 6,7%. На этом фоне доли других категорий перераспределились: кроссовки сохраняют первое место с долей 34,5% против 38,7% годом ранее, а кеды занимают 12,6% против 13,9% в первом квартале 2025 года», — отметили эксперты.
По данным сервиса, тройка лидеров среди стран не изменилась. На первом месте Германия с долей 26,9%, на втором — США (25,4%), на третьем — Китай (24,8%). Доля Германии и США снизилась на 2,8 и 2,9 процентных пункта соответственно, а Китая — выросла на 4,3 п. п. Замыкают пятерку Польша (8,1%) и Испания (6,5%).
В компании также рассказали, что Nike сохраняет лидерство среди самых популярных брендов в fashion-категории: его доля составила 6,2% против 6,8% годом ранее. New Balance и Adidas также остаются в числе лидеров, при этом их доли скорректировались на 0,5 п. п. Puma сохраняет заметную позицию в структуре спроса с долей 3,1% против 3,4% годом ранее, а Uniqlo, как и прежде, удерживает четвертое место.