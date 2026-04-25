В ДНР постановка земли и недвижимости на кадастровый учет завершится в 2026 году

КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости и земли в Донбассе завершится в 2026 году, это стимулирует бизнес активнее инвестировать в экономику региона, сообщил ТАСС в кулуарах всероссийского форума «Государство для людей» и.о. министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов.
«Донецк, Донбасс — это территория возможностей. Регион очень богатый, там, действительно, много чего есть. Но инвесторы ждут, есть сдерживающие факторы. Прежде всего, это факторы, связанные с имуществом, с земельным вопросом. Не все еще можно оформить. В этом году заканчивается постановка на кадастровый учет всех объектов недвижимости, земли, в том числе. После этого уже инвестору будет проще оформлять права на земельные участки и на объекты недвижимости. Я думаю, это подтолкнет бизнес», — сказал Краснов.
По его словам, сегодня доля теневого бизнеса в ДНР высокая. «Наша задача сделать так, чтобы выводить бизнес в правовое поле, в том числе инвесторов. Для того, чтобы они влияли на пополнение налоговой казны», — добавил Краснов.
