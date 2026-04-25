Арбитраж признал банкротом «Омскую областную газовую компанию»

Областной Арбитражный суд признал ООО «Омская областная газовая компания» банкротом. Он утвердил в качестве конкурсного управляющего Ольгу Островскую из Новосибирска.
Островская в течение двух месяцев будет принимать требования кредиторов предприятия. Компания обеспечивает сжиженным газом абонентов в Омске и некоторых районах области. Уже в прошлом году абоненты периодически сталкивались с перебоями в оказании услуги, а еще ранее сотрудники ООО жаловались на задержки по зарплатам.
Летом 2025 года УФНС по Омской области потребовало признать ООО банкротом из-за долгов по налогам. Суд удовлетворил заявление, с августа в компании стартовала процедура наблюдения. Временным управляющим был сначала Сергей Кондаков из Омска, а в январе этого года вместо него назначили Сергея Маркова из Иваново.
Директор и единственный учредитель ООО Денис Кришкевич сам уже год является банкротом. Летом 2025 года СКР и полиция провели у него дома и в офисах ООО обыски, подозревая его в неуплате налогов.