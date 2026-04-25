Животноводческий комплекс за $24 млн построят на юге Казахстана

АЛМАТЫ, 25 апр — Sputnik. В Туркестанской области идет строительство крупнейшего откормочного комплекса стоимостью не менее 11 млрд тенге ($24 млн), сообщает агентство АПК Новости.

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

"Реализация проекта осуществляется поэтапно с привлечением, как государственных мер поддержки, так и частных инвестиций. На первом этапе на строительство откормочной площадки направлено 2,9 млрд тенге, дополнительно 1,5 млрд тенге выделено на внедрение дождевальных систем в рамках инструментов льготного финансирования. В рамках второго этапа объем господдержки составил 5,9 млрд тенге, при этом продолжается привлечение частного капитала, — сообщили в Минсельхозе.

Комплекс оснащается современными технологическими решениями европейского уровня. Все производственные процессы — кормление, содержание и ветеринарное сопровождение — автоматизированы и соответствуют международным стандартам эффективности и биобезопасности. Производственный цикл организован с применением австралийской «сеточной» технологии, обеспечивающей оптимальное распределение поголовья, снижение стрессовых факторов и повышение продуктивности животных.

В рамках проекта запущен комбикормовый завод мощностью 20 тонн гранулированных кормов в час. В планах строительство завода мощностью 1 млн тонн кормов в год.