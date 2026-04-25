Как оформить карту «Волна» в Волгограде в 2026 году?

Карту «Волна» теперь можно пополнить на почте и в «Сбербанк Онлайн».
В Волгограде с 20 апреля 2026 года введена в действие упрощённая процедура для оформления проездного документа. С указанного срока льготные проездные билеты на май можно оформить, не предоставляя справку о доходах.
В мэрии пояснили: за электронным льготным проездным по карте «Волна» следует обратиться в МФЦ. Если карта уже имеется, пополнить её можно в офисах «Волна», в точках продаж МУП «Метроэлектротранс», отделениях «Почты России», с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».
С 10 апреля для волгоградских дачников начали курсировать 12 автобусных маршрутов, они обслуживают 14 СНТ. В транспорте можно расплатиться наличными, всеми видами проездных, картой «Волна», банковскими картами.
