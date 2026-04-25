Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как оформить карту «Волна» в Волгограде в 2026 году?

Карту «Волна» теперь можно пополнить на почте и в «Сбербанк Онлайн».

В Волгограде с 20 апреля 2026 года введена в действие упрощённая процедура для оформления проездного документа. С указанного срока льготные проездные билеты на май можно оформить, не предоставляя справку о доходах.

В мэрии пояснили: за электронным льготным проездным по карте «Волна» следует обратиться в МФЦ. Если карта уже имеется, пополнить её можно в офисах «Волна», в точках продаж МУП «Метроэлектротранс», отделениях «Почты России», с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».

С 10 апреля для волгоградских дачников начали курсировать 12 автобусных маршрутов, они обслуживают 14 СНТ. В транспорте можно расплатиться наличными, всеми видами проездных, картой «Волна», банковскими картами.

Ранее «Аиф-Волгоград» сообщал о введении нового маршрута до ТРЦ «Акварель».